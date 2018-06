Il super-occhio che veglia sui porti è made in Fvg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nasce in Friuli l'innovativo sistema basato su tecnologia laser scanner che rileva i profili dei veicoli in transito nelle aree portuali. Le più recenti tendenze della logistica assegnano ai porti di tutta Europa un ruolo di primo piano nel trasporto di merci e passeggeri: per le autorità portuali è dunque fondamentale riuscire a tracciare, con il maggiore dettaglio possibile, il numero dei veicoli in transito e i carichi che trasportano. Proprio a questa esigenza specifica risponde il progetto Spata (Sistema di Profilazione Automatica dei...