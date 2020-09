(P.C.) Una settimana in Friuli Venezia Giulia e Veneto per visitare vari reparti. Ecco l'attuale impegno del sottosegretario alle Difesa, Angelo Tofalo. Che ha iniziato il suo tour da Rivolto, base del 2. Stormo e delle Frecce Tricolori. Lo accompagnava il generale di Divisione Aerea, Francesco Vestito, comandante le Forze da combattimento dell'Aeronautica Militare italiana. Ad accogliere l'ospite il colonnello Andrea Amadori comandante il 2. Stormo dell'Arma azzurra e il tenente colonnello Gaetano Farina che invece capeggia la Pattuglia acrobatica nazionale meglio conosciuta, appunto, come Frecce Tricolori. Si tratta di due realtà di punta della nostra Aeronautica il commento dell'esponente governativo entrambe esemplari interpreti della storia, dei valori e delle tradizioni dell'Italia. Infatti il 2. Stormo rappresenta una struttura di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale e inoltre assicura i servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti anche per la attività della Pan. Quest'ultima ha aggiunto Tofalo non ha bisogno di presentazioni essendo adesso anche simbolo di speranza della ripartenza dell'Italia durante la pandemia del Covid-19, avvolgendo la penisola nel suo abbraccio tricolore. Concludendo così: Ho voluto salutare e ringraziare tutto il personale di Rivolto per l'importante lavoro che continua a svolgere con impegno e dedizione. Si tratta di piloti e specialisti che costituiscono la più alta espressione del lavoro di squadra. Il sottosegretario non ha mancato di rendere omaggio alla statua della Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti e che per tre settimane sta in Friuli Venezia Giulia: fino al 23 settembre a Rivolto (con spostamenti al monte Lussari, nel Duomo di Udine ed al sacrario di Redipuglia) e successivamente all'aeroporto di Aviano (con esposizione e sante messe a Roveredo in Piano, nel Duomo di Aviano e nella Concattedrale di Pordenone.

