NIMIS Dopo le polemiche e il polverone mediatico che ha circondato la pubblicazione on line di due foto che ritraggono il consigliere comunale Gabrio Vaccarin di Nimis in divisa tedesca (in una delle immagini, con un ritratto di Hitler sullo sfondo), anche il sindaco del paese friulano, Gloria Bressani, ha preso una posizione ufficiale, pubblicata sul profilo Facebook.

«In merito alla bufera mediatica che si è scatenata sulla stampa locale e nazione con protagonista il Consigliere Comunale di minoranza, Gabrio Vaccarin, insieme al gruppo consiliare di Rinnova Nimis mi dissocio fermamente da tali comportamenti e travestimenti che reputo di cattivo gusto, irrispettosi verso un capitolo così doloroso della nostra storia - ha scritto la prima cittadina -. Il Comune di Nimis in particolare ha pagato duramente e conta un grande numero di vittime tra i propri cittadini. Il consigliere Vaccarin ieri mi avvertito personalmente di quanto stava avvenendo, dichiarando che quelle foto risalgono a un carnevale di 10 anni fa, che io ricordo, ma ribadisco che, sia come sindaco che come cittadina sono distante da tali posizioni». Fra i post di commento, anche quello dello stesso Vaccarin, che ai cronisti aveva spiegato come le immagini risalissero ad un carnevale di dieci anni fa e che lui oggi non lo rifarebbe.

«Siamo tutti distanti da queste posizioni, ci mancherebbe altro - ha scritto su Facebook Vaccarin -. All'epoca tutti ridevano e mai mi sarei aspettato un simile risvolto dopo tutti questi anni». Secondo lui l'obiettivo di chi ha pubblicato le foto «era colpire FdI a livello di vertici regionale e provinciale. Al contrario di qualcuno, io ho sempre ottemperato ai miei doveri con rispetto e buona educazione e non ho mai trasformato la sala consiliare in un circo». Già parlando con Il Gazzettino aveva detto che dietro la pubblicazione delle foto lui leggeva «un tentativo di vendetta personale» per vicende legate alla politica.

Interpellato dal nostro giornale su altre indiscrezioni sulla data di una delle due foto, uscite on line, Vaccarin si è limitato a dire: «Voglio stare tranquillo, che scrivano quello che vogliono, se ne assumeranno la responsabilità».

Dopo la pubblicazione delle immagini, le reazioni erano state una valanga. Oltre ai vertici di FdI (che avevano spiegato che Vaccarin non è iscritto al partito e che lo avrebbero invitato a togliere il nome di FdI dal gruppo consiliare di Nimis), anche Mauro Cedarmas, responsabile regionale di Articolo 1 si era indignato: «Tutto ciò è ancora più raccapricciante se si pensa che a Nimis, nella frazione di Torlano, nel 1944, ebbe luogo uno stermino da parte dei nazisti che trucidarono 33 persone tra le quali donne e bambini. Quella persona dovrebbe dimettersi subito dal suo ruolo». Pure il consigliere regionale Furio Honsell (Open sinistra Fvg) aveva avuto parole dure: «Mi sono recato varie volte alle commemorazioni per il terribile eccidio di Torlano e ho sempre potuto verificare direttamente quanto quella ferita sia ancora sentita con profondo dolore dalla gente del luogo. Per questo sorprende e sgomenta che un consigliere comunale eletto in quel territorio si faccia fotografare vestito da ufficiale delle SS». «Un consigliere comunale nazista. Non passi per un gioco. Dietro quella divisa c'è la criminalità razzista, c'è il nazifascismo, sangue e massacri. Siano immediatamente allontanate dagli incarichi pubblici queste teste politicamente, umanamente e giuridicamente anticivili», ha scritto l'Anpi su Twitter.

