UDINE In Regione ieri, nella delegazione che ha presentato le firme per sollevare le perplessità dei cittadini contro il progetto di ampliamento dell'inceneritore di Manzano, c'erano anche amministratori dei comuni interessati, come ha spiegato il primo firmatario Luciano Zorzenone. «C'era anche il vicesindaco di Buttrio e l'ex sindaco di Manzano. Siamo rimasti sorpresi che non ci fosse l'attuale primo cittadino Piero Furlani o qualcun altro dell'amministrazione», dice Zorzenone. Ma Furlani chiarisce che «abbiamo fatto una lettera congiunta con sette sindaci per chiedere la Via per la nuova linea. Abbiamo scritto lettere sollevando perplessità per la vicinanza alle case. Il giorno dopo la mia elezione a sindaco sono andato a parlare dell'inceneritore con l'assessore Scoccimarro: è un tema che mi sta a cuore. Ma bisogna stare attenti a come si procede. Un Comune segue le vie istituzionali, non può fare altrimenti. Sulla protesta dei cittadini nessuna pregiudiziale: nella sostanza siamo d'accordo, ma nella forma seguiamo la strada istituzionale che ci compete. Comunque, c'è ancora molta strada da percorrere: per l'Aia sono necessari diversi passaggi. Ci auguriamo che l'iter sia il più garantista possibile per la salute dei cittadini». Agli incontri erano presenti anche diversi consiglieri regionali. Per Mariagrazia Santoro (Pd) «i cittadini vanno tutelati». Per Mauro Di Bert (Progetto Fvg-Ar), «quelle manifestate sono preoccupazioni legittime e condivisibili. Parliamo di un territorio che sotto l'aspetto ambientale ha già dato e pertanto va attentamente ascoltato». Anche Cristian Sergo (M5S) ha detto chiaro che «siamo accanto agli oltre 1.400 cittadini che hanno firmato la petizione». Le sottoscrizioni sono state raccolte «in 30-40 giorni», come ha sottolineato Zorzenone.

