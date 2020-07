EVENTI

UDINE Piazza San Giacomo si veste a festa per l'estate. Proprio ieri mattina, infatti, è stato finalmente completato l'arredo del plateatico e sette bar hanno potuto occupare la parte rialzata con ombrelloni e sedie (bianchi), tavoli (grigi) e fioriere posizionati sopra la copertura imposta dalle Belle Arti a tutela dei lastroni.

Tra i primi a godersi il salotto della città nella sua nuova versione, ci sono stati proprio il sindaco Pietro Fontanini, gli assessori Fabrizio Cigolot e Antonio Falcone, e il consigliere di Progetto Fvg Michele Zanolla, che per primo si era fatto portavoce delle istanze dei locali di piazza Matteotti, lo scorso aprile in pieno lockdown. La piazza è stata quindi preparata in tempo per debuttare nel fine settimana, durante l'iniziativa Udine sotto le stelle, che vede alcune strade della città (Poscolle, Mercatovecchio, Gemona, Aquileia, Vittorio Veneto e Largo Dei Pecile) chiuse alle auto proprio per permettere a bar e ristoranti di ampliare i propri spazi, ridotti dalle misure di distanziamento fisico. Come detto, sono sette i pubblici esercizi di Piazza San Giacomo che partecipano all'iniziativa: Hausbrandt, Re Barbaro, San Giacomo, Adamis, Versus, Italian Secret e Matteotti.

I locali hanno investito tra i 3.800 e i 4mila euro ciascuno per acquistare gli arredi (forniti dalla ditta Rumiz di Tavagnacco). L'occupazione del plateatico, concessa gratuitamente dal Comune (come in tutta la città) per sostenere le attività rimaste chiuse durante il lockdown, dovrebbe durare fino al 31 ottobre, ma la speranza è che, se il tempo tiene, possa continuare un po' più a lungo (concludendosi comunque in tempo per lasciare spazio poi alle iniziative dicembrine) e, soprattutto, riprendere i prossimi anni, magari già a partire dalla primavera; approfittando dell'allestimento che rende gli spazi meno dispersivi, tra l'altro, i gestori dei locali vorrebbero anche organizzare alcune iniziative, per valorizzare ancora di più quell'area nel cuore della città.

Eppure, arrivare alla conclusione dell'iter non è stato affatto facile: dalla prima richiesta di occupazione di suolo pubblico, datata 15 aprile, a ieri, ci sono stati tre mesi di polemiche e tensioni che, forse per qualche problema nella comunicazione, hanno toccato un po' tutte le istituzioni coinvolte, da Confcommercio (che aveva presentato due proposte progettuali, non convincendo però i gestori), alla Camera di Commercio (che si era ipotizzato potesse sostenere una parte delle spese per gli arredi), al Comune

Lungo il percorso, inoltre, un paio di locali hanno deciso di rinunciare (anche perché da una prima ipotesi di affitto degli arredi, si è poi deciso per l'acquisto). Ora che la questione è risolta, anche piazza San Giacomo si riprende il suo ruolo di biglietto da visita della città.

Alessia Pilotto

