Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE L'obbligo del green pass convince l'80% degli imprenditori del Fvg e a sostenere la bontà di questo strumento è anche l'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini che, in occasione della presentazione dei risultati dell'Osservatorio sul terzo trimestre curato da Format Researche, ha dichiarato: «Questo dimostra una volta di più che un Paese e una regione non possono e non devono farsi condizionare da un...