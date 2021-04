Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Il Friuli Venezia Giulia conquista il quarto posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. In regione, infatti, le risorse sono superiori alla media nazionale per sanità pubblica e privata. Ottiene invece il secondo posto per spesa in interventi e servizi sociali (286 euro pro capite vs media italiana di 125 euro). Ottimi risultati anche per la partecipazione femminile al mercato...