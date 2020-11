IL QUADRO

UDINE Calano i residenti (-0,3%), aumentano gli stranieri (+1,6%) e l'età media è di 47,8% con la popolazione in crescita nei Comuni di Pordenone e Monfalcone e in calo in quelli di Gorizia, Udine e Trieste, le cinque realtà più popolose del Friuli Venezia Giulia. Con un 1 milione 211mila 357 abitanti (dei quali il 9,2% stranieri), la regione ha un'età media di 47,8 anni, in lieve crescita rispetto al 2018 e un tasso di natalità di 1,28 figli per donna. I due terzi (66,5%) dei matrimoni sono civili e a Trieste la percentuale sale al 73,8%. L'aspettativa di vita è di 81,3 anni per gli uomini e di 85,8 anni per le donne. Ecco chi sono i cittadini del Friuli Venezia Giulia secondo l'istantanea che ha scattato il rapporto «Regione in cifre», puntualmente pubblicato a novembre nella sua 51esima edizione, un'uscita che lo rende il Rapporto statistico più longevo d'Italia. La corposa pubblicazione è divisa in 22 capitoli, che comprendono 7 aree tematiche, spaziando dal lavoro alla salute, dalla popolazione ai comportamenti sociali, dalla contabilità economica ai confronti internazionali. Le elaborazioni si riferiscono ai dati definitivi della statistica ufficiale per l'anno 2019 e presentano alcuni dati relativi all'anno in corso, come il numero delle start up (241 a giugno 2020, dieci in più rispetto a fine 2019) e delle cooperative, 942 al 1° luglio 2020, cioè 47 in meno rispetto a un anno prima.

LETTORI

Gli abitanti della restano solidamente ai vertici nazionali per fruizione di contenuti culturali. È confermata, infatti, la diffusione alla lettura, con l'8,9% della popolazione di 6 anni e più che ha letto un libro nel 2019, al terzo posto in Italia dopo Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e di quasi 9 punti percentuali superiore alla media nazionale del 40 per cento. I cittadini sono anche buoni lettori di quotidiani, al secondo posto in Italia, con una media del 47,4%, superiore alla media nazionale di ben 12 punti. Elevata anche la fruizione di contenuti radiofonici, 63,9 per cento. Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, ed è uno degli aspetti particolarmente interessanti del Rapporto, dimostrano di essere buoni fruitori delle tecnologie digitali, oltreché frequentare assiduamente la carta stampata. Infatti, nel 2019 quasi il 75% (74,6%) della popolazione dai 6 anni ha utilizzato Internet, la seconda percentuale più alta in Italia. La gradino più alto del podio in ogni caso la regione lo raggiunge se si considera l'utilizzo quotidiano di Internet, frequentato ogni giorno dal 60 per cento della popolazione. Il Rapporto dice che tra le attività svolte online primeggia l'uso di servizi di messaggeria istantanea (87,6% degli utenti di Internet), seguita dalla lettura di notizie online (62,8%) e dall'uso di servizi bancari, per il 52,6 per cento. In regione si legge, si frequenta Internet ma si va anche a concerto e a vedere film al cinema. Nel 2019, infatti, sono aumentati addirittura dell'11 per cento gli ingressi agli spettacoli, con un aumento del 2,7 per cento della spesa del pubblico, attestatasi a 105,3 milioni. Cresce la partecipazione a concerti (+28%) e a cinema, +8,2 per cento.

UNIVERSITÀ

Alle Università di Trieste e di Udine risultavano iscritti 30.181 studenti nell'anno accademico 2018-2019, Il gruppo di corsi accademici più gettonato era quello medico e socio-sanitario, con 4.291 iscritti, seguito dai corsi economico-statistici (3.884), dai corsi politico-sociali e di comunicazione (3.141) e da quelli ingegneristici, con 3.111 studenti.

