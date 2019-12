Il quad si ribalta sulla neve ferito tecnico manutentore

SULLE PISTE

SAPPADA Diversi gli interventi, una decina, sulle piste dei poli PromoturismoFVG del Friuli, presi d'assalto dagli sciatori nella giornata di ieri, vista la splendida giornata di sole. A Sappada in particolare si è registrato l'infortunio di un uomo che stava sciando sul monte Siera ed è caduto; è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso, quindi trasportato all'ospedale di Tolmezzo. A seguire, intorno alle 13.30 sulla Pista Nera, sempre a Sappada, una bambina di 8 anni è rimasta traumatizzata a un femore mentre stava sciando. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto è atterrato l'elicottero sanitario del Suem di Belluno. Operano sulle piste, per soccorso e sorveglianza, i carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato.

A Tarvisio, invece, soccorsi e medicati sul posto due tecnici di PromoturismoFvg che sono usciti sulla neve con un quad per eseguire delle manutenzioni. Da quanto si è appreso si sono ribaltati con il mezzo nella parte bassa della pista del Monte Lussari, per cause in corso di accertamento. Uno dei due è stato trasportato precauzionalmente in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Il collega è rimasto illeso. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste.

