IL PROCESSO UDINE Non ha perso una parola dell'arringa con cui ieri, nella prima

IL PROCESSOUDINE Non ha perso una parola dell'arringa con cui ieri, nella prima delle due udienze dedicate al collegio difensivo, il suo avvocato Rino Battocletti ha smontato punto per punto tutta l'ipotesi accusatoria. Paolo Calligaris, l'imprenditore friulano di 49 anni, unico imputato nel processo per l'omicidio dell'allora compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 sull'uscio della villa di Manzano in cui la coppia abitava, ha assistito a tutta l'udienza celebrata davanti al gup del...