INNOVAZIONE

UDINE Nasce Willeasy, il primo ecosistema digitale italiano a misura di inclusione che permetterà alle persone con esigenze specifiche (dovute a disabilità, età avanzata, allergie o intolleranze alimentari, viaggiatori con animali, famiglie con bambini piccoli) di trovare gli eventi e le strutture compatibili con le loro necessità, come ristoranti, hotel e musei. Un progetto ambizioso, quello della startup fondata a Udine nel 2018 da William Del Negro.

In Italia sono 20 milioni le persone con esigenze specifiche. Gran parte di loro rinuncia a fare un'esperienza - andare in vacanza, partecipare a un evento, visitare un museo, andare a cena al ristorante - solo perché non trova le informazioni di cui ha bisogno. Tra queste il 5% ha una forma di disabilità (cognitiva, sensoriale o motoria), l'11% è celiaco o ha eliminato il glutine, il 7% è vegetariano o vegano. Nel 5% delle famiglie c'è una donna in gravidanza o un bambino di età inferiore a 5 anni, il 12% della popolazione, invece, ha più di 75 anni, mentre il 27% delle famiglie ha un cane, e il 40% di queste lo porta con sé in vacanza. Per venire incontro a tutte queste esigenze, la startup friulana sta lavorando ad un algoritmo proprietario, un'app per la rilevazione e la gestione dei dati e un motore di ricerca per trovare il posto più adatto alle singole necessità. L'algoritmo sarà in grado di calcolare un punteggio di compatibilità individuale. Willeasy è stata scelta e premiata da Friuli Innovazione e a ottobre 2020 ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il premio Top of The Pid-Igf 2020 di Unioncamere. Il progetto prevede anche sinergie con altri enti e aziende. Da poco, infatti, è stato siglato l'accordo con CleanBnB, leader italiano negli affitti brevi online. È in corso, inoltre, la collaborazione con il Consorzio Lignano Holiday, per la mappatura delle strutture alberghiere della località turistica. Per portare avanti la propria missione, la startup ha lanciato una campagna di equity crowdfunding.

