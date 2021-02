L'INIZIATIVA

LIGNANO A Lignano Sabbiadoro è finalmente possibile visitare le sculture del Presepe di Sabbia 2020. Da oggi si potrà varcare in tutta sicurezza la soglia del tendone bianco allestito accanto alla Terrazza a Mare; l'ambiente è ancora più ampio e capiente rispetto alle passate edizioni proprio per poter assicurare il necessario distanziamento.

Quello che all'origine era sembrato un azzardo si è trasformato in una splendida possibilità di ripartenza - che sta dando ragione alla scelta e agli sforzi sinergici tra Comune, Lignano Sabbiadoro Gestioni e l'associazione Dome aghe e savalon d'aur, ora impegnati, in vista dell'apertura, a mettere a punto gli ultimi dettagli tecnico-organizzativi che prevedono al fine di garantire un accesso contingentato ed in completa sicurezza - anche un sistema on-line di prenotazione per le visite.

Nel frattempo il virtual tour ha efficacemente contribuito a tenere accese le luci sul Presepe consentendo, tramite computer o smartphone, di entrarvi idealmente e di seguirne il percorso fisico e di senso (alla visita virtuale si accede tramite il sito www.presepelignano.it.). La versione in lingua tedesca ha permesso una significativa fruizione in termini numerici anche in Austria e Germania. Quasi 50 mila sono stati gli accessi fin qui attivati dal mondo, compresi Australia e Giappone. L'apertura al pubblico del Presepe di Sabbia avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 18. Per motivi organizzativi le prenotazioni del giorno saranno disponibili fino a 2 ore prima l'ingresso desiderato. Le prenotazioni potranno avvenire attraverso il sito www.presepelignano.it . Per accedere al Presepe tutta l'utenza sarà sottoposta a misurazione della temperatura corporea e sarà registrata, come da normativa vigente, per garantirne la tracciabilità. Nel rispetto delle norme potrà accedere di volta in volta al Presepe un numero massimo di 40 persone (compresi gli operatori) per un tempo ipotizzato di visita di circa 15-20 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA