IL PIANO

UDINE Lunedì 28 settembre, la Net avvierà la rimozione degli ultimi cassonetti stradali della circoscrizione 1, che, da giovedì prossimo (primo ottobre) passerà definitivamente al casa per casa

Le operazioni di lievo dureranno circa due giorni e per conferimenti straordinari si potranno usare i centri di via Stiria e via Rizzolo, mentre la prima raccolta porta a porta, con il contenitore da esporre mercoledì sera, riguarderà il rifiuto umido organico.

Udine Centro è l'ultima delle aree ad essere coinvolta nel nuovo sistema introdotto gradualmente dallo scorso dicembre e che con il prossimo mese sarà quindi esteso a tutta la città. Dal canto suo, il direttore della partecipata, Massimo Fuccaro, si dice soddisfatto della risposta degli udinesi.

«L'impegno intenso e le attività messe in campo in questi mesi nelle altre circoscrizioni e, a partire da agosto, nella Settima, sta portando i suoi frutti; i numeri lo dicono chiaramente: con circa 80.000 cittadini serviti il sistema casa per casa continua a mantenere elevati standard di percentuale raccolta differenziata, la media dei primi nove mesi è all'82,4%, ma anche consolida un'ottima qualità delle varie frazioni di rifiuto che raccogliamo. Grazie al nuovo sistema ha continuato il direttore Fuccaro -, i cittadini sono ancora più attenti a differenziare i rifiuti, consolidando un trend che ci vede sopra la media nazionale dei capoluoghi di provincia. Se questi dati verranno certificati anche nei prossimi mesi, Udine potrà ambire ad essere tra le prime città in Italia per quantità e qualità di raccolta differenziata. Questo risultato ambientale abbinato a quello economico, ossia con la permanenza di Udine nelle primissime posizioni all'interno della classifica delle città con la Tassa rifiuti (Tari) più economica d'Italia, non potrà che renderci orgogliosi e soddisfatti dell'importante sfida che stiamo vincendo a Udine».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA