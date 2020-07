IL PERSONAGGIO

UDINE Mosca 80, ventiduesima edizione delle Olimpiadi. La capitale russa doveva ospitarla 40 anni fa da metà luglio ai primi di agosto. A Messico 68 era andata in scena la protesta contro la discriminazione razziale degli scattististi statunitensi Tommy Smith e John Carlos, che si erano presentati sul podio delle premiazioni con un pugno guantato di nero ascoltando a testa bassa l'inno nazionale. Invece Monaco 72 resta nella memoria per l'azione di un commando palestinese contro la delegazione di Israele. A Montreal 76, poi, il boicottaggio di 33 nazioni africane a sostegno della lotta al razzismo.Nel 1980 la crisi in atto appariva ancora più seria. L'anno prima di Mosca 80 i sovietici avevano invaso l'Afghanistan. Per reazione gli Stati Uniti rinunciarono a partecipare alle Olimpiadi, emulati da 65 paesi. Altri quindici sceglievano rappresaglie più sfumate. L'Italia si era barcamenata in una soluzione ondivaga decidendo di lasciare partire per Mosca solo gli atleti appartenenti a società sportive civiliper gareggiare a titolo individuale e sotto la bandiera del Comitato internazionale olimpico e non del tricolore (e, in caso di vittoria, senza l'inno di Mameli). A casa, invece, gli appartenenti ai gruppi sportivi militare. Fra loro un allora 22enne udinese: Massimo Di Giorgio, prodotto della cittadina Libertas, talento nel salto in alto di cui era recordman nazionale. E che, a pochi giorni dalla cerimonia di apertura di Mosca 80, si era ulteriormente migliorato salendo a 2.29. «Eravamo a Firenze ricorda. Una serata indimenticabile per differenti motivi. Infatti, esauriti in campo i festeggiamenti per il record che avevo appena ottenuto, si è avvicinato il comandante del gruppo sportivo delle Fiamme oro ordinandomi di consegnargli il passaporto e precisando che il giorno dopo avrei avuto spiegazioni dai giornali: cioè le decisioni governative dell'invio soltanto di atleti civili. Assieme al mio amico Marcello Guarducci, asso del nuoto e che per le imminenti Olimpiadi aveva notevoli opportunità di conquistare l'oro, da obbedienti militari abbiamo fatto buon viso alle superiori decisioni». Ma anche lui, fosse andato in Russia, vantava possibilità da podio. La sua rabbia era montata allorché i reduci dai Giochi erano stati accolti al Quirinale e insigniti di titoli onorifici. «Con tutto il rispetto e ammirazione per campioni come Sara Simeoni, Pietro Mennea, Maurizio Da Milano eccetera - spiega Di Giorgio - a Mosca 80 si erano battuti a titolo individuale e non rappresentavano l'Italia. È stata una decisione che mi ha profondamente ferito tanto che appena ho potuto, cioè nel 1981, sono uscito dalla Polizia chiudendo con l'atletica leggera ad appena 25 anni tesserato per la Pro Patria». Dopo la stagione dedicata al grande sport (campione mondiale Allievi a 17 anni e poi anche militare, otto titoli italiani, 25 presenza in azzurro), altre asticelle talvolta impietose e insuperabili Massimo Di Giorgio ha dovuto affrontare fra vita privata e professionale. Ma il magone di Mosca 80 e dei successivi contorni - con tutto ciò che poteva essere e non è stato - mai è riuscito a mandarlo giù. Confessa ancora oggi: «Una ferita che, dopo 40 anni, rimane sempre aperta».

Paolo Cautero

