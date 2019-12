IL PERSONAGGIO

UDINE Don Davide Larice lascia ma, se proprio non raddoppia, allunga la permanenza ai vertici del Centro solidarietà giovani da lui aperto a inizio anni Settanta (come presidente gli succede don Giuseppe Faccin). Del resto, questo tosto sacerdote carnico, ha inciso molto nella storia friulana grazie al suo ammirevole impegno sociale. Ad agosto compirà 80 anni. Quando aveva da poco superato la trentina ed era cappellano ad Ampezzo, chiese all'allora arcivescovo di Udine di potere lasciare l'attività in parrocchia e creare una struttura capace di assistere giovani in difficoltà e con problemi di tossicodipendenza. Lo hanno accontentato. Per come sono poi andate le cose, la libertà d'azione garantitagli da monsignor Alfredo Battisti fu azzeccata. Tanti, infatti, i ragazzi salvati. «Non si deve essere distributori di carità, bisogna accettare l'altro», dice don Larice. È il credo che l'ha ispirata durante la sua difficile missione?

«La carità non è distribuzione, deve invece essere un gesto fortemente e assolutamente umano, non meccanico: c'è bisogno e, allora, assieme organizziamo la risposta».

Mezzo secolo in prima linea con sconfitte e successi. Lo stato d'animo dopo avere recuperato un giovane che sembrava perduto.

«Prima di tutto si lavora per le persone. Non sempre queste rispondono alle attese, ma sempre siamo chiamati a trovare risposte adeguate e positive e in grado di risolvere i problemi. Il risultato lo accetto, sia positivo che negativo e non mi turba o mi esalta. Solo vado a vedere che le risposte siano date con senso di responsabilità, impegno, costanza, serenità e fiducia nel rispetto della persona».

Ha incrociato centinaia di giovani. In mezzo secolo, sono cambiati?

«Molto. Sono tanto dipendenti dagli stereotipi, con scarsa capacità critica. Si presentano come consumatori materiali di cose piuttosto che fruitori di idee. Di conseguenza facciamo molta fatica anche noi». La droga. «Una volta era chiaro che si trattava di un segno di protesta, trasgressione, ribellione, provocazione. Oggi è curiosità, consumare per consumare fine a se stesso, evitare non dico la sofferenza ma contrasti e confronti».

Accetta l'etichetta di prete di frontiera?

«No, perché siamo tutti di frontiera. Oggi come oggi tutti i papà e tutte le mamme sono genitori di frontiera. Devono combattere contro un materialismo esasperato, un consumismo che ha assolutizzato tutto. Quindi non ho mai accettato di essere indicato come prete di frontiera. Siamo tutti che combattiamo per la pace e la libertà».

Cos'è oggi la Chiesa: al passo con i tempi o fuori dal tempo?

«Per certi versi sta al passo coi tempi, per altri rischia di andare un po' fuori quando si lascia prendere troppo da questo vortice di efficientismo anche pastorale. Vedo i giovani che, prima di tutto, sono alla ricerca di valori ma non devi buttarglieli, devi invece creare uno spirito di accoglienza dei valori».

C'è chi separa Chiesa e fede.

«Per me la Chiesa è l'espressione di una fede interiore profonda che si manifesta anche attraverso la sua ritualità. Quindi non ci deve essere separazione».

Momenti di sconforto, tentazioni di mollare?

«Difficoltà tante, non tentazioni di mollare ma moltissimi problemi di stanchezza anche spirituale e operativa. E, spesso, interrogativi e dubbi. Ma devi trovare la soluzione per andare avanti poi ponendomi domande tipo: potevi fare meglio, hai dato il massimo del tuo, hai commesso degli errori forse ricercati e voluti».

Un bilancio personale, alla soglia degli 80 anni.

«Ringrazio il Signore perché mi ha voluto troppo bene. Ringrazio persone e istituzioni di qualunque parte che hanno contribuito a sostenermi in questa esperienza di vita. Sono molto felice e contento di avere così consumato i miei anni. E spero di consumarne altri ancora».

Duro periodo di magra del secondo dopoguerra, bambino a Davâr: Ovaro. Padre muratore, madre contadina, un fratello e una sorella. Tempi belli?

«Indimenticabili. C'era tutto: miseria e ricchezza cioè il godere di quello che avevi. C'era severità ed affetto che magari si manifestava in maniera blanda, ma c'era. C'erano le relazioni. Quelli della nostra generazione sono dei fortunati perché cresciuti nelle e con le relazioni. Se paragono quanto mi hanno insegnato studi teologici e materie della Chiesa a quanto imparato da genitori, compaesani, gente comune, c'è gran divario in favore di queste ultime opportunità».

Cosa farà adesso che lascia la presidenza del suo Centro solidarietà giovani?

«Farò ciò che mi chiedono. Continuerò l'impegno in maniera diversa, non con le responsabilità di prima ma sempre animato da passione, amore, pazienza e superiore fiducia versi ragazzi. Liberato dal peso degli invadenti adempimenti burocrati adesso potrò lavorare in maniera più umana, spirituale e direi anche, essendo prete, pastorale».

Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA