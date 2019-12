IL PERCORSO

UDINE Al paziente sarà assicurata una presa in carico rapida, efficace ed efficiente, tale da garantirgli un'offerta ampia e innovativa di opportunità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali secondo le più recenti Linee guida internazionali. È questa la ricaduta concreta della certificazione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (Pdta) per il tumore alla prostata ottenuto dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. La certificazione è stata rilasciata dall'ente internazionale Bureau Veritas, nell'ambito di un progetto che è stato reso possibile grazie al sostegno di Astellas e di Opt, il provider deputato a preparare i centri dalla certificazione. In Friuli Venezia Giulia ogni anno si contano circa 800 nuovi casi di cancro alla prostata e ci sono circa 10mila casi sanitariamente seguiti. Tuttavia, è anche uno dei tumori con un indice di sopravvivenza tra i più elevati, con un tasso a 10 anni del 90 per cento. «È un punto di partenza», ha affermato ieri nel corso della presentazione della certificazione Gianpiero Fasola, direttore di Oncologia media dell'Asuiud. «Siamo consapevoli delle difficoltà quotidiane e della veloce innovazione che sta attraversando l'oncologia ha proseguito -. Cercheremo di continuare a lavorare con umiltà e di far crescere ancora la necessaria collaborazione con le altre discipline». Presente anche il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, per il quale il traguardo ottenuto è «la concreta dimostrazione che un'attività e sinergica collaborazione tra ospedale e Università permette di ottenere risultati così importanti per la salute pubblica». La certificazione ottenuta, ha evidenziato nel suo intervento il vice governatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, «premia la messa in atto di un sistema di cura multidisciplinare, che non lascia mai sola la persona malata, ma che la segue in tutte le fasi: dalla diagnostica fino all'assistenza domiciliare, se necessaria. Si tratta di un cambiamento culturale, verso il quale ha concluso la Regione intende indirizzare l'organizzazione del sistema sanitario regionale».

A.L.

