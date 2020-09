(al) «I disagi nel trasporto scolastico attestano quanto sia difficile garantire una regolare ripartenza delle lezioni all'epoca del covid-19. Invece di guardare in casa d'altri criticando il Governo, la Giunta regionale concentri l'attenzione sul servizio di sua competenza, perché nessuno studente deve essere lasciato a piedi, come accaduto a Pordenone». Così il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, entra nel merito delle difficoltà per i trasporti scolastici registrate in questi giorni. In alcuni Comuni, per altro, sono stati generati dalle inadempienze della ditta leccese che ha vinto l'appalto. «La Regione smetta di perdere tempo in sterili polemiche ha affermato - convochi immediatamente l'azienda dei trasporti per fare il punto della situazione e valutare la necessità di potenziare le corse degli autobus, ricordandosi magari che esiste una categoria, quella degli autotrasportatori artigiani, che ha già dimostrato disponibilità a dare un supporto con più mezzi a disposizione. Vanno risolte le criticità che gettano un'ombra sull'efficienza con cui l'amministrazione ha approcciato la ripartenza della scuola».

