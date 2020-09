SCUOLE

UDINE Già a giugno il Patto per l'Autonomia aveva denunciato il rischio che la gestione del trasporto scolastico potesse diventare un grosso problema per amministrazioni comunali e famiglie. La preoccupazione era dovuta al fatto che la gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico da quasi 39 milioni di euro che aveva interessato 48 Comuni, era stata aggiudicata per 31 Comuni ad un'azienda di Lecce. Già allora il capogruppo Massimo Moretuzzo, chiese in Consiglio regionale che prima di aggiudicare il servizio in modo definitivo, si facessero tutte le verifiche necessarie sulle credenziali dell'azienda pugliese che avrebbe dovuto gestire il servizio di trasporto scolastico nei 31 Comuni, dopo aver informato l'Aula dei «gravi disservizi» a carico della stessa ditta di trasporti in diverse parti d'Italia. «Su 12 lotti spiega Moretuzzo solo in un caso è stata presentata un'offerta da parte di un operatore economico della regione Saf che si è aggiudicata un lotto della gara, per i lotti restanti 2 dei quali andati deserti sono pervenute offerte solo da due operatori con sede nelle province di Bari e Lecce ed è quest'ultimo che se li è aggiudicati quasi tutti». Il Patto ritiene «emblematico» il caso del Comune di Povoletto, il quale in una comunicazione ai genitori del 3 settembre scrive: Purtroppo l'amministrazione si è trovata costretta a variare la tariffa del trasporto scolastico a causa dell'aumento dei costi del servizio di oltre 37 mila euro dovuto all'adesione obbligatoria alla Centrale unica di committenza regionale. «Altrettanto emblematica è la comunicazione del Comune di Campoformido dell'11 settembre 2020: Questa amministrazione non è nelle condizioni di dare avvio allo stesso, a causa delle inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria». «Si tratta di un disastro annunciato conclude Moretuzzo . Mesi fa abbiamo detto chiaramente a Callari che la situazione andava affrontata in modo serio, prima che precipitasse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA