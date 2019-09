Il parroco: don Alan mi fa un piacere a prendere la mia croce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATARVISIO Dispiaciuto ma anche sollevato perché in procinto di terminare un impegno diventato troppo gravoso. Don Claudio Bevilacqua, parroco dimissionario di Tarvisio, non nasconde sia stata sofferta la scelta di lasciare la chiesa che l'ha accolto per 17 anni, ma «devo anche ringraziare don Alan (Iacoponi ndr) perché mi fa un grande piacere a venire a prendersi la mia croce». L'età che avanza, il peso sempre maggiore di dover amministrare sei parrocchie e alcune frizioni con i fedeli, hanno convinto don Claudio a ritirarsi. Il...