Il Nucleo tutela patrimonio culturale sale in cattedra per la lezione di legalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE A lezione di legalità. I carabinieri salgono in cattedra a scuola per insegnare ai ragazzini la cultura della legalità nell'ambito dell'iniziativa per promuovere un percorso di crescita inteso come maturazione della coscienza civile ed una progressiva interiorizzazione dei valori. Il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri del capoluogo friulano, ha tenuto presso la sede di viale XXIII marzo 1848 - un incontro con gli studenti delle classi quinte...