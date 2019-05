Il Municipio contro le quote rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSIGLIOUDINE Palazzo D'Aronco si schiera contro le quote rosa. Il consiglio comunale, infatti, ha votato no alla mozione di sentimenti presentata da Enrico Bertossi a sostegno del Comitato 50&50 che vuole promuovere la parità di genere nelle cariche elettive anche attraverso strumenti legislativi. Per la maggioranza, infatti, il tema rientra nella questione della meritocrazia e non di genere. Il problema della partecipazione politica delle donne esiste ha detto l'assessore alla pari opportunità, Elisa Asia Battaglia -, ma un'imposizione...