Il Mr. Simon è tra i 150 bar da visitare prima di morire

IL RICONOSCIMENTOUDINE Tra i 150 bar da visitare prima di morire, uno è di Udine. L'avreste mai detto? Certo, l'elevata densità di locali gioca statisticamente a favore del capoluogo friulano, ma entrare in una classifica mondiale è per pochi. Invece, Mr. Simon ce l'ha fatta e in Italia, assieme a lui, ci sono solo altri due nomi: The Jerry Thomas Project nel cuore di Roma e il mitico Harry's Bar di Venezia. E ce l'ha fatta nonostante la sua peculiarità: è un secret bar, ossia un locale di cui non si conosce l'indirizzo; per accedervi,...