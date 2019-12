IL MESSAGGIO

UDINE Sin dal titolo, «Dalla religione al Vangelo», un richiamo a un recupero dell'uso accurato della parola, capace di diventare una «non violenza attiva», come dimostrano i tanti giovani che scendono in piazza in questi mesi, quando è espressione di «un valore profondo». Con questo filo rosso che unisce i diversi paragrafi di cui è composta, è arrivata anche quest'anno la «Lettera di Natale 2019», un'iniziativa di tredici sacerdoti che hanno nel Centro Balducci di Zugliano un punto di riferimento, impegnati in vario modo sui terreni più problematici dell'umanità, le cosiddette «frontiere». Ieri al Centro c'erano Pierluigi Di Piazza, Franco Saccavini, Mario Vatta, Pierino Ruffato, Paolo Iannacone, Fabio Gollinucci, Giacomo Tolot, Piergiorgio Rigolo, Renzo De Ros, Luigi Fontanot, Alberto De Nadai, Albino Bizzotto e Antonio Santin, tutti concordi nel sottolineare che la missiva «non intende insegnare, ma condividere». Innanzitutto, quest'anno, segnali positivi, perché viceversa «c'è il rischio di perdere la speranza, del dilagare della sfiducia», in un tempo che sembra non dar tregua quanto a difficoltà. Il primo pensiero, dunque, va «alla rete quotidiana del bene fatta da tante persone, gruppi, comunità, impegnati con diversa sensibilità, con l'unico fine di rendere più umano questo mondo». Un esercito spesso silenzioso ma che può fare la differenza rispetto alla «preoccupazione» dei sacerdoti riguardo «la violenza verbale che diventa atteggiamento e azione di avversione, inimicizia, odio nei confronti di ogni altro diverso», migranti ma, ormai, non solo. «Su questo punto hanno sottolineato -, siamo schierati, non neutrali, perché sarebbe una finzione».

IL CASO SEGRE

Emblematico del clima che occorre contrastare con «una non violenza attiva», secondo i sacerdoti, è la vicenda della senatrice a vita Liliana Segre. «Che una testimone di Auschwitz debba essere scortata hanno scritto è un segno preoccupante del degrado culturale ed etico del Paese». Se la legge sulla Sicurezza del precedente Governo giallo verde dovrebbe avere i giorni contati e la contrarietà sull'accordo con la Libia per la gestione dei migranti è netta, i sacerdoti friulani firmatari della Lettera avvertono che l'azione ha bisogno di spiritualità. «Senza una dimensione interiore profonda e coltivata ha affermato don Di Piazza evidenziando alcuni passi del documento -, rischiamo la superficialità. Del pari importante la relazione fra concretezza e mistero, percepito come dimensione che coinvolge, stupisce, dà la forza per indignarsi e anche per sperare». Stigmatizzato l'uso di simboli religiosi nell'azione politica («la situazione è permanente e molto pericolosa»), la Lettera rivolge uno sguardo particolare ai giovani che scendono in piazza. C'è un riferimento esplicito a Greta, ma anche «ad altre esperienze», come le Sardine anche se non citate espressamente. Tali manifestazioni «sono un segno dei tempi straordinario su cui riflettere: i giovani stimolano gli adulti ad assumersi le loro responsabilità per il presente e per il futuro». I giovani in piazza, ha sintetizzato don Di Piazza pensando anche alle Sardine, «non si contrappongono gridando a chi intendono criticare, ma dicendo parole di senso e presentandosi anche con il proprio corpo. Proprio una non violenza attiva».

Antonella Lanfrit

