Il Friuli fra le tre regioni pilota per il progetto sui fondi europei

LA NOVITÀUDINE Il Friuli Venezia Giulia è una delle 3 regioni pilota in cui sta partendo il progetto sperimentale nazionale per migliorare il controllo sull'utilizzo dei fondi strutturali Ue. Nel solo Friuli ammontano ad oltre 30 milioni di euro. 3,5 miliardi in Italia. I commercialisti friulani eseguiranno i controlli a tutela della fede pubblica e certificheranno in funzione antifrode i finanziamenti ottenuti dagli utilizzatori.Si punta a standard omogenei sul territorio nazionale e alla creazione di una sezione di commercialisti...