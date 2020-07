IL DRAMMA

AMPEZZO Tragedia in quota ieri. Un boscaiolo cinquantacinquenne di Ampezzo, Vittorio Dorigo, ha perso la vita ieri mentre lavorava in bosco a Passo del Pura. L'allarme è arrivato dai suoi colleghi di lavoro alla stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino e speleologico intorno alle 13.30 quando cinque tecnici si sono recati subito sul posto. Èarrivato anche l'elisoccorso regionale che ha scaricato l'équipe medica per prestargli soccorso nel tentativo di rianimarlo sul posto. Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo è stato travolto da una ceppaia che lo ha colpito e poi lo ha scavalcato fermandosi oltre. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo i rilievi dei carabinieri di Forni di Sopra e di Ampezzo e del medico legale la salma è stata trasportata a valle dal carro funebre. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Ieri giornata intensa per gli uomini del Cnsas.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e speleologico è stata attivata intorno alle 14 attraverso il centro internazionale di polizia di Thörl Maglern nelle ricerche di un ragazzo austriaco del 1995 disabile senza problemi. Il giovane era scomparso lunedì mattina da St. Veit e la polizia austriaca si era messa sulle sue tracce. Analizzando tutti i dati a disposizione e avendo appreso che uno dei desideri del ragazzo era quello di raggiungere il santuario del Lussari - si è poi appreso che si è servito di un taxi austriaco per raggiungere l'Italia - il Soccorso alpino, assieme alla polizia, ai carabinieri e alla Guardia di finanza di Sella Nevea hanno cominciato a raccogliere informazioni nel tarvisiano nell'anello del Lussari. Si è scoperto che il ragazzo aveva raggiunto il giorno prima Malga Lussari, dove aveva chiesto informazioni al malgaro per raggiungere il santuario ma poi ha raggiunto a piedi la Val Saisera e la pista da fondo e poi ha trascorso la notte all'addiaccio sotto il temporale. Ieri mattina il ragazzo ha preso un taxi a Valbruna che lo ha lasciato a Tarvisio e da qui si è poi recato presso un albergo del posto dove l'albergatore gli ha offerto ospitalità. È proprio in questo albergo che il ragazzo è stato ritrovato sano e salvo.

