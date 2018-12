Il difensore: il docente è sconvolto e nega ogni contestazione con forza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Avrebbe molestato e rivolto apprezzamenti ad alcune delle sue alunne, il docente sospeso temporaneamente dall'insegnamento con provvedimento del gip del tribunale di Udine. È accusato di molestie e violenza sessuale. Ma lui, come riferisce il suo avvocato Federico Plaino, nega fermamente ogni addebito. Le indagini sono partite a giugno dopo che al personale della Squadra Mobile sono arrivate le segnalazioni di alcuni insegnanti in relazione a presunti palpeggiamenti posti in essere da un loro collega durante le lezioni, a...