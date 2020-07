L'INIZIATIVA

UDINE È nato per salvare i richiedenti asilo dalla disperazione e ora diventa un modo per conoscere e farsi conoscere attraverso lo sport; nello specifico, il cricket, attività molto in voga nei Paesi dell'Asia che, adesso, i rifugiati sperano di poter insegnare anche ai friulani. Si chiama Playing for change ed è un progetto ideato da Ospiti in Arrivo, in collaborazione con Uisp Udine, che è stato tra gli otto vincitori (su 92 partecipanti) della terza edizione di PartecipAzione, il programma di Intersos e Unhcr che finanzia attività che vedono protagonisti rifugiati e richiedenti asilo. L'iniziativa è stata presentata ieri al Parco Martiri delle Foibe, nell'ambito del Festival Vento D'Estate ideato dal MissKappa: attualmente, al parco di Sant'Osvaldo, il sabato e la domenica (dalle 15 alle 19) si allenano e giocano due squadre di richiedenti asilo e rifugiati, e l'idea è di coinvolgere anche gli italiani (per informazioni, chiamare 351.9341339). A coordinare le formazioni (Udine Qalander e Kabul Bazan), sono due ragazzi a Udine da diversi anni: «Il cricket è uno sport da gentleman spiega Waqar Saeed, 25enne pakistano -; si sentono tante brutte cose in giro, questa mi pare una bella idea per mostrare qualcosa di diverso». Lui, in Italia è arrivato nel 2016 ed è stato ospitato alla Cavarzerani. Non si è trovato benissimo, ma proprio lo sport gli ha dato la motivazione: «L'idea di giocare è nata lì racconta -, eravamo tutti un po' disperati e abbiamo pensato di creare una squadra. Ospiti in Arrivo ci ha trovato il campetto al parco di Sant'Osvaldo. Diversi italiani hanno dimostrato interesse verso il cricket e qualcuno ogni tanto viene, ma è uno sport difficile, sto cercando di trovare un modo per coinvolgere anche chi non sa giocare». Waquar, nel frattempo, ha frequentato la scuola media («In Pakistan facevo l'Università» racconta) e adesso fa il mediatore culturale in un centro di accoglienza.

STORIE

Viene dall'Afganistan, invece, Usman Nasari: «Sono arrivato il 17 dicembre 2015, la prima notte l'ho passata in un parco a Pordenone. C'erano dei volontari che ci aiutavano, ma avevo paura. Poi ho capito che non dappertutto era come nel nostro Paese: qui possiamo cambiate le nostre vite». A lui è successo: ha seguito il corso di saldatore, ha trovato lavoro: adesso ha comprato casa e il suo sogno è di far arrivare sua mamma e i suoi fratelli più piccoli, per cambiare anche le loro vite. «Una volta in discoteca dice -, un ragazzo mi ha detto Non dovete venire qui. Io gli ho chiesto cosa avrebbe fatto nella mia situazione. Passa una settimana con me gli ho detto -, forse cambierai idea. Siamo usciti assieme, gli ho spiegato che so che alcuni creano problemi, ma che non siamo tutti così; che forse è perché hanno bisogno di aiuto. Non conosciamo il Paese gli ho detto -, abbiamo bisogno di voi, senza di voi siamo a metà. Si chiama Alex, siamo diventati amici». «Per noi - dice la presidente di Ospiti in Arrivo Paola Tracogna -, è stato significativo essere in questo parco, considerato una zona di marginalità e disagio a causa dello straniero. Essere qui oggi è la risposta a un disagio sociale, una risposta culturale alle politiche repressive e securitarie che continuano ad essere attuate in questa città».

Alessia Pilotto

