STREGNA «Non si può immaginare un futuro senza un adeguato collegamento alla rete digitale, né si può pensare a uno sviluppo senza che vengano fornite le infrastrutture. Siamo una Regione vecchia, un Paese vecchio, un continente vecchio, Per crescere serve una visione realistica e costruttiva, rispetto reciproco, coesione. Anche e soprattuto in aree complesse quali possono essere le nostre Valli del Natisone a ridosso del confine sloveno». Lo ha detto ieri a Stregna (Udine) la senatrice Tatjana Rojc (Pd) intervenendo a Stregna (Udine) al convegno Poti do vasi' Patronimici e Microtoponomastica delle Valli del Natisone. Sottolineando l'importanza del patrimonio storico e culturale dei comuni della ex provincia di Udine e il valore inestimabile dei dialetti sloveni della Beneija, Rojc ha auspicato l'impegno dello Stato e della Regione «affinché i paesi, le valli, il territorio mantengano una prospettiva seria, che ne preservi le radici, ma che possa costruire un futuro per chi vorrà rimanere e non sarà costretto a pensare di vivere e di lavorare altrove».

La senatrice ha anche fatto riferimento alla riforma della legge elettorale, sottolineando che non è un momento facile, perché «la Riforma costituzionale ha tagliato alla nostra Regione il 42% della rappresentanza in Senato e il 38% alla Camera, e questo ci deve far riflettere su cosa effettivamente vogliamo per il nostro territorio per il futuro. Il pluralismo politico ha puntualizzato costituisce l'essenza della democrazia».

