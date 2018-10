CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOTRIESTE Alla fine le uniche bacchettate della Corte dei conti sulle spese dei Gruppi consiliari regionali spettano al Movimento 5 Stelle, che non ha chiuso la passata legislatura in un regime di piena regolarità contabile per quanto riguarda la gestione del proprio conto corrente bancario. E se è vero che il Gruppo subisce ora anche una censura, è tuttavia evidente che non siamo di fronte ad alcuno scandalo: stiamo infatti parlando di uno squilibrio di 42 euro non giustificati documentalmente, somma non proprio significativa che...