Il Comune conferma: il concerto di Anna Oxa questa sera ci sarà

IL PROGRAMMAUDINE Friuli Doc è arrivato all'ultimo giorno, il giorno, tra l'altro, del concerto di chiusura con Anna Oxa. Il Comune di Udine conferma l'esibizione della cantante, due volte vincitrice a Sanremo, ma sulla pagina Facebook Anna Oxa-Oxarte -, un post ribadisce anche che il palco non avrà alcun logo. L'artista si esibirà stasera dalle 21.30 in Piazza Libertà nello spettacolo Voce Sorgente e, accompagnata da sei musicisti, proporrà un medley dei suoi successi: vedremo quale sarà la risposta dei friulani in termini di...