IL CASOUDINE Resterà probabilmente negli annali il salvataggio del micino finito dentro una caditoia a Gemona a luglio scorso, convinto dai vigili del fuoco ad uscire grazie al miagolio di mamma gatta scaricato da Youtube. Ma rimane indimenticabile anche la storia del serpente che, anni fa, aveva deciso di rifugiarsi in una tomba di famiglia in un paese dell'hinterland: il sindaco, come ricorda il funzionario dei vigili del fuoco Valmore Venturini, fu costretto a chiamare in aiuto i pompieri, perché altrimenti sarebbe stato impossibile...