IL CASOUDINE Quando si è impegnati a fare la spesa si rimane completamente assorti e concentrati. In quella situazione si può diventare facile preda per altri occhi che si disinteressano completamente dei prodotti esposti sugli scaffali e sono attenti a scegliersi le loro vittime all'interno del supermercato; è quanto successo è a due pensionate poco più che settantenni che all'interno di un hard discount di Tolmezzo si sono un attimo distratte durante la spesa per poi scoprire, una volta raggiunto le casse con il carrello stracolmo, che...