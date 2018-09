CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «Non serve pensare a un terremoto, è un problema già se si rompe una caldaia in una delle tante scuole che siamo chiamati a gestire, da Tarvisio a Lignano». È una battuta, ma neanche poi troppo, quella che fa la vicepresidente dell'Unione territoriale Friuli centrale Monica Bertolini. Che, in una situazione in cui l'Uti è costretta suo malgrado a navigare a vista (e sempre sull'orlo del precipizio) causa fondi contati e personale dimezzato rispetto a quello che aveva la fu Provincia di Udine, dopo incontri e appelli e...