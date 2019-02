CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Nello zaino rubato, c'era anche l'Ipad, in cui erano custoditi gli appunti di cinque mesi di lezioni di un ragazzo che sta per affrontare la maturità. Un bottino virtuale che, probabilmente, poco conterà per chi ha sottratto il tablet, sicuramente più attento al contenitore che al contenuto, ma che ha, invece, un valore inestimabile per chi, quegli appunti, li ha confezionati giorno dopo giorno, preparandosi all'appuntamento probabilmente più importante della carriera scolastica di un diciottenne. Tanto che la madre del...