IL CASO

UDINE La Cavarzerani diventa zona rossa, la prima in Friuli Venezia Giulia: per 14 giorni, quindi, nessuno potrà entrare o uscire dalla struttura. Lo aveva chiesto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, lo ha certificato ieri una ordinanza urgente firmata dal sindaco Pietro Fontanini, che di fatto mette in isolamento per due settimane i circa 480 richiedenti asilo attualmente accolti nell'edificio di via Cividale. A controllare 24 ore su 24 che nessuno violi l'isolamento e i confini dell'ex caserma (i residenti hanno segnalato scavalcamenti dei muri) saranno le forze dell'ordine, mentre la Prefettura ha fatto richiesta di poter utilizzare anche l'esercito.

NESSUNA SEPARAZIONE

Dopo la scoperta, lunedì, che tre richiedenti asilo (ora trasferiti nella struttura di Tricesimo) appena accolti alla Cavarzerani erano positivi al coronavirus, non si è fatta attendere la reazione delle istituzioni e il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha optato per la linea dura: isolamento per tutti, anche perché (e questo è uno dei problemi fondamentali) all'interno della struttura non c'è separazione tra chi è accolto e chi deve fare la quarantena (per ora, comunque, dai primi tamponi fatti a tappeto tra gli ospiti non risultano nuove positività). Così, ieri pomeriggio, il primo cittadino, come massima autorità sanitaria sul territorio comunale, ha firmato l'ordinanza che sancisce il divieto di ingresso e uscita dall'ex caserma.

SALUTE DA TUTELARE

«Chi è attualmente ospitato lì ha spiegato Fontanini -, dovrà restare nella struttura per 14 giorni, a tutela della sua salute e di quella dei cittadini udinesi. Si potrà uscire solo in casi eccezionali e documentati. È un provvedimento importante e in questo modo sono certo di dare serenità alla popolazione affinché non ci sia rischio di epidemia sul territorio comunale. Il Prefetto, assieme alla Questura, coordinerà le forze dell'ordine per controllare che la quarantena sia rispettata e con ogni probabilità - ha aggiunto - a presidiare il perimetro ci sarà anche l'esercito. Il triage di chi arriverà d'ora in poi nella struttura verrà eseguito nell'ex seminario di Castellerio in comune di Pagnacco».

STRUTTURE DI QUARANTENA

Intanto, la Regione è alla ricerca di strutture per la quarantena, oltre a quella di Tricesimo e di Campoformido: serviranno, infatti, a tenere separati i vari gruppi che si susseguono in isolamento. «Il Friuli Venezia Giulia non è disposto ad accogliere altri migranti irregolari; ho fatto più volte presente al Governo che gli arrivi in regione sono ormai diventati ingestibili e insopportabili ha detto ieri Fedriga - Abbiamo inoltre difficoltà a reperire posti per la quarantena; la situazione è insostenibile e io non l'accetto più. Se qualcuno pensa che il Fvg possa essere utilizzato come luogo di quarantena per immigrati irregolari sta sbagliando di grosso. Noi abbiamo oltretutto un servizio sanitario estremamente sotto stress perché stiamo facendo tracciamenti per bloccare i focolai e cercando di dare risposte ai nostri cittadini. Purtroppo non abbiamo noi le competenze per poter bloccare i confini e gli immigrati irregolari».

LA POLITICA

Anche Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Fi, chiede al Governo di chiudere i confini con la Slovenia e l'invio dell'esercito a presidiare i confini («Non è un'emergenza ha detto -, ma una bomba sanitaria») mentre il collega Roberto Novelli (Fi) chiede una maggiore tutela per le forze dell'ordine, come la deputata del M5S Sabrina De Carlo secondo cui è necessario anche un intervento diplomatico per ridurre i flussi della rotta balcanica. Alla Lega, invece, arrivano le critiche del Patto per l'Autonomia, che ha presentato un'interrogazione: «Quanto si sta verificando alla Cavarzerani era prevedibile ha detto il capogruppo Massimo Moretuzzo Il fenomeno dell'immigrazione non si governa a colpi di slogan, va gestito con responsabilità e senso della realtà. Non si tratta di essere pro o contro l'accoglienza, si tratta di decidere se affrontare o meno in modo serio, al di là della semplice contingenza, una situazione che comunque investe il nostro territorio. In due anni di governo regionale, la Lega e il centrodestra non hanno messo in campo nessuna strategia operativa che non fosse quella degli slogan e del taglio dei fondi destinati all'accoglienza».

NUOVI CASI

Nelle ultime 24 ore, in Fvg sono stati registrati tre nuove positività: si tratta di due persone asintomatiche (uno in provincia di Pordenone e una donna di origini macedoni in provincia di Udine), rintracciate grazie alle operazioni preventive messe in campo dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie territoriali, mentre il terzo, in comune di Basiliano, è già in isolamento da alcuni giorni.

Alessia Pilotto

