IL CASO UDINE Il Tar Fvg ha respinto il ricorso della Croce rossa di Udine sul

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il Tar Fvg ha respinto il ricorso della Croce rossa di Udine sul maxi-appalto per la gestione del centro per richiedenti asilo alla caserma Cavarzerani, che prevede una ricettività fino a 320 posti. La sentenza è stata depositata ieri mattina, dopo che lo stesso Tribunale amministrativo negli scorsi mesi aveva accolto l'istanza cautelare della Cri per consentire il riesame. L'avvocato Luca De Pauli, che con il collega Stefano Buonocore assiste la Croce rossa, fa sapere che «stiamo valutando se fare appello». Ad ogni buon...