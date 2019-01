CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il flop è innegabile. Il concorso di idee per cambiare volto alla Tresemane e farne una Smart land si è chiuso senza un vincitore. A dirla tutta, alla scadenza è arrivata una sola proposta progettuale, ma, alla fine, come risulta agli atti, «sulla base delle valutazioni e del punteggio finale assegnato dalla commissione giudicatrice», il progetto «non ha conseguito il punteggio minimo di 60 punti», il tetto fissato dal bando dell'Uti Friuli Centrale per l'assegnazione del premio. Che non erano bruscolini: in palio, per il...