UDINE Ancora profughi lungo i binari. Ormai, dicono i pendolari, non è più un'eccezione, ma (quasi) la quotidianità per chi viaggia in treno. E così i comitati rinnovano l'appello ai prefetti. Ma il primo inquilino del Palazzo del Governo di Udine, Angelo Ciuni, alle prese con il nodo-spazi per i migranti (in quarantena e non) allarga le braccia: presidiare tutti i binari non si può e chiudere i valichi potrebbe non essere la soluzione ideale per tutti.

I COMITATI

«Se una volta si pregava che i treni non si guastassero, perché erano vecchi, oggi che i convogli sono nuovi, si spera di non trovare nessuno sui binari», dice Andrea Palese, del comitato pendolari Alto Friuli, che fa parte dei gruppi di viaggiatori del Fvg. «Non passa quasi giorno senza che ci sia un post sulla nostra pagina Facebook per segnalare ritardi o soppressioni per estranei in linea: lungo la Udine-Trieste è ormai un problema strutturale. I ritardi sono all'ordine del giorno», aggiunge. È di pochi giorni fa, dopo l'ennesimo episodio, la richiesta del tavolo con la Regione. Ieri, l'appello ai prefetti di Udine, Gorizia e Trieste perché adottino una «linea dura» potenziando i controlli ai confini, con droni ed elicotteri, «bloccando le auto e i furgoni dei passeur». L'intervento di altri militari (già in arrivo 50 uomini) secondo loro «non è più procrastinabile». «Alla Regione abbiamo già chiesto di intervenire e ci rendiamo conto che non ha un esercito. Il problema è che le macchine dei passeur passano indisturbate i confini e poi, uscite dalla fascia chilometrica in cui i migranti potrebbero essere rimbalzati in Slovenia, li scaricano fra Cormons, Gorizia e San Giovanni. Il problema non è questa povera gente, ma le organizzazioni criminali dietro il traffico di uomini - dice Palese -. Per questo, visto che controllare tutti i binari è impossibile, chiediamo più controlli alla frontiera. Ha ragione Fedriga (ma lo avevano chiesto anche i Prefetti ndr): bisogna chiudere i valichi più piccoli. Usino l'Esercito per pattugliarli. Non c'è di mezzo solo la questione dei ritardi dei treni, ma le condizioni umane di questi poveracci». Palese ammette che, anche fra pendolari, «c'è stata discussione» su cosa fare. «Alcuni utenti hanno proposto di lanciare una petizione on line. Da parte nostra non possiamo che manifestare il totale disappunto su come questa vicenda viene non gestita dalle istituzioni. Da cittadini siamo disarmati di fronte a una situazione molto complessa che richiede l'intervento deciso dei ministeri», scrivono i pendolari. Il ministro a Trieste, ricordano, aveva promesso più controlli, «ma nulla sembra cambiato».

GLI EPISODI

Ieri mattina l'ultimo episodio, con il treno R20955 Udine-Trieste che ha maturato «15 minuti di ritardo a causa di un rallentamento nei pressi di Ronchi. Stessa sorte per il R20962». Trenitalia, spiegano, aveva informato dei possibili migranti legati a un gruppetto di 17 migranti poi intercettato a Sistiana-Visogliano. Ieri mattina la società ha contato «tre convogli con ritardo massimo di 15 minuti» per estranei in linea. La sera prima, invece, non si trattava di migranti, come assicura Trenitalia: «Sul 20989 Trieste-Udine un passeggero ha fermato il treno con il freno di emergenza. Si sono verificati i controlli del caso». Ma già il 10 settembre i pendolari avevano parlato di «un incubo senza fine» per estranei lungo i binari nei pressi della stazione di Trieste, con ritardi e cancellazioni. Il 9 settembre stesso copione nella tratta Gorizia-San Giovanni. Il 1. settembre profughi a Udine Parco. Un altro episodio il 23 agosto fra Udine Parco e Manzano (quasi due ore e mezza di passione per i viaggiatori, con circolazione bloccata e poi a singhiozzo). Ma nel dossier dei pendolari erano registrati migranti in linea anche il 19 agosto e, prima ancora, il 18 giugno, il 18 luglio, il 23 luglio.

IL PREFETTO

«Quello dei profughi che camminano lungo i binari è un altro problema, ma non ci sono soluzioni - dice il prefetto Ciuni -. L'appello c'è già stato, ma non si possono presidiare materialmente tutti i binari. I valichi? Tutti chiedono di chiudere i valichi, ma se poi li chiudi i pendolari avranno dei problemi. Le persone hanno tante esigenze: non si possono soddisfare sempre tutte le necessità». Intanto, spiega, i 32 migranti che per giorni hanno dormito in pullman in via Pozzuolo a Udine «sono stati spostati nell'albergo in Val Pesarina. Ma nel frattempo in via Pozzuolo - diceva ieri pomeriggio Ciuni - ne sono arrivati un'altra decina per il triage. Se dormiranno in pullman? Spero di no». Sulla Cantore di Tolmezzo, dice, «ci stiamo lavorando: stanno facendo i rilievi tecnici» e anche l'idea di fare dei compartimenti alla Cavarzerani per le quarantene «è un'ipotesi che sta in piedi. Ma ci vuole del tempo. È questo il vero problema».

Camilla De Mori

