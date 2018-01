IL CASO UDINE Anche i ladri hanno fatto festa a Capodanno, ai danni di chi era

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Anche i ladri hanno fatto festa a Capodanno, ai danni di chi era uscito da casa per partecipare a un veglione, per prendere parte a un concerto o cenare a casa di parenti. In un caso, rubate pure le calze della Befana.A finire nel mirino dei malviventi sono state alcune abitazioni della zona collinare del Friuli che erano state lasciate temporaneamente incustodite dai proprietari. In una casa di un professionista di Coseano i ladri hanno forzato tre infissi e in tutti e tre i casi non è scattato il sistema di allarme. Una volta...