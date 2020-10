IL CASO

UDINE (al.pi.) Se c'è una storia che, a Udine, rappresenta concretamente la locuzione pasticcio all'italiana, è sicuramente quella del camping del Cormor, l'opera mai aperta che adesso però potrebbe tornare a nuova vita. Costruito grazie alla pioggia di finanziamenti in occasione dei mondiali di calcio in Italia del 1990, costato circa 3 miliardi di lire e concluso ben tre anni dopo i Mondiali, avrebbe dovuto ospitare centinaia di turisti, ma in realtà, a parte qualche provvisorio tentativo (come quello degli Alpini nel 1996 e un tentativo di gestione andato a vuoto vent'anni fa), di campeggiatori non ne ha visto nemmeno uno. Come se non fosse bastato lo spreco di denaro pubblico a rendere grottesca la situazione, da allora è stato al centro di polemiche e di un lunghissimo braccio di ferro tra Palazzo D'Aronco e Comune di Pasian di Prato, anche vista la posizione del camping (in territorio udinese, ma a poche centinaia di metri dal centro abitato di Passons), su competenze, mancate concessioni per gli allacciamenti fognari, destinazioni d'uso non condivise. Il braccio di ferro, 30 anni dopo, pare avviarsi verso una soluzione: le due amministrazioni un anno fa hanno riavviato il dialogo e venerdì firmeranno una convenzione per rilanciare la struttura e farla diventare luogo di alloggio e ristoro per il turismo lento, i ciclisti che percorrono l'Alpe Adria. «Il campeggio, che ha subito diverse traversie, deve riprendere vita ha detto ieri l'assessore al patrimonio Francesca Laudicina, dopo la seduta di giunta in cui è stato approvato il protocollo d'intesa - Siamo arrivati a un accordo condiviso che definisce gli impegni dei due Comuni e un piano di marketing territoriale, grazie al quale si potranno sfruttare i finanziamenti europei per valorizzare e sistemare la struttura, per farla diventare un punto di riferimento per chi scende lungo la ciclovia Alpe Adria e potrà così fermarsi a visitare Udine e pernottare in camping, utilizzabile con tende e attrezzato con bungalow. La convenzione con Pasian di Prato era necessaria per condividere una linea unitaria e omogenea: finalmente riusciamo a venirne a capo e a riportare il campeggio a quella che era la sua funzione originale».

Le tempistiche non sono ancora state definite. «Ognuna delle due amministrazioni ha precisato Laudicina - si è presa obblighi e doveri. Noi ci impegniamo a portare avanti anche tutte le infrastrutture necessarie (saranno fatti tutti gli allacciamenti, ndr), Pasian di Prato a favorire la messa in opera di tutte le strutture di tipo tecnologico necessarie. È importante, vista la vicinanza all'abitato, che il campeggio non vada a incidere negativamente sulla vita dei residenti di Passons». A gestire la struttura rimessa a nuovo sarà il vincitore del bando di gara individuato nel 2013 che ha confermato la disponibilità.

NUOVA ROTATORIA

Il Comune metterà in sicurezza l'incrocio ad alta incidentalità tra via Molin Nuovo e via Fusine, dove sarà realizzata una rotatoria di cui la giunta ha approvato il progetto di fattibilità, per circa 400mila euro. «Polizia Locale e residenti da anni evidenziano la pericolosità dell'intersezione ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini - nel nostro programma diamo la priorità alla sicurezza, compresa quella stradale. Sulla rotatoria confluiranno i quattro rami delle strade, delle aiuole in cemento agevoleranno l'incanalamento delle auto».

Novità anche per quanto riguarda l'area a ridosso di via Ramandolo: «Saranno acquisite la viabilità stradale ha detto Michelini - con l'allargamento della carreggiata, e l'area a sedime all'incrocio con via Tolmezzo dove saranno creati 40 posti auto gratuiti a spina di pesce, per risolvere anche il problema della sosta in quella zona».

