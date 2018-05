CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCODROIPO Il video messo in rete alla fine del 2017 non lasciava spazio a dubbi: due cani di razza deutscher jagd terrier stavano lottando dentro un buco lungo un fossato con una nutria; nel filmato si intravedeva uno dei cani che tentava di trascinare l'animale selvatico all'esterno, mentre il castorino, a sua volta, aveva piantato i denti nel collo del secondo terrier. Si sentivano le urla di dolore degli animali e gli incitamenti da parte del proprietario.Il lavoro per identificare gli attori di quella brutale vicenda non è stato...