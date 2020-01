IL BANDO

UDINE Anno nuovo, nuove assunzioni per la Polizia Locale di Udine: Palazzo D'Aronco ha già indetto il concorso per ampliare l'organico con altre sei unità. Il bando scadrà il 19 febbraio: se i candidati saranno più di 100, verrà fatta una preselezione; poi, gli aspiranti agenti dovranno superare la prova fisica (introdotta l'anno scorso e comprendente salto in alto, trazioni alla sbarra e corsa sui 1000 metri), una prova scritta e un colloquio individuale.

Alla fine, i sei nuovi agenti che verranno scelti frequenteranno la scuola per la polizia locale del Fvg. Queste unità si aggiungeranno quindi alle 12 entrate in organico l'anno scorso (sei tramite concorso ex novo e altrettanti riaprendo il concorso del 2016) e alle due pescate in graduatoria ed assunte a fine 2019, dopo l'approvazione del bilancio (che in effetti prevedeva per il 2020 un fabbisogno di 8 nuovi agenti).

Attualmente ha spiegato l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -, la Polizia Locale conta 75 agenti: quest'anno vogliamo assestarci sull'ottantina di persone mentre per i prossimi anni puntiamo ad avvicinarci il più possibile alle 100 unità, cioè 1 ogni mille abitanti. Io ha continuato -, sono soddisfatto di ciò che si sta facendo a livello di incremento di personale. Già con i 12 assunti nel 2019, che ora sono operativi, si nota un passo avanti non da poco. Una pattuglia fissa per la Polizia Locale era impensabile fino a qualche mese fa, ora invece riusciamo e fare controlli mirati e i dati lo dimostrano: il 2019, a livello di controlli e sanzioni è stato un anno molto positivo (ammontano a 2,7milioni di euro le multe complessive comminate, ndr) e non solo per quanto riguarda la viabilità, ma anche per la polizia amministrativa, quella giudiziaria e per il tema annoso dei minori non accompagnati. L'ampliamento delle unità, poi, ci ha anche permesso di fare controlli sul territorio, come quelli in Borgo Stazione.

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA