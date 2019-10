I sindacati: «Straordinari ancora da pagare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SINDACATIUDINE (Cdm) «Mi fa sorridere il discorso dei camion nuovi quando stiamo ancora aspettando il pagamento degli straordinari di Lignano dello scorso anno. È vero che uno dev'essere contento di essere statale, che ha il lavoro sicuro, ma non fa straordinari per vederli l'anno dopo». Caustica la presa di posizione di Cesare Palmucci (Cgil) sui nodi del comando dei vigili del fuoco di Udine. Al di là dell'ultima infornata di super-mezzi per le calamità, che sono dei gioielli su ruote, Palmucci riporta alla memoria altri veicoli....