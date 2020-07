LA SITUAZIONE

UDINE Ieri sono stati rilevati 3 nuovi casi di Covid-19 in regione. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.346: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 713 a Pordenone e 220 a Gorizia. Nel complesso, però, si rilevano due positivi in meno rispetto al giorno precedente, ieri in regione, secondo i dati resi noti dall'assessore Riccardo Riccardi. Ieri il conteggio dei positivi era di 117, due in meno rispetto al giorno prima: nessuno in terapia intensiva e 7 ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I totalmente guariti ammontano a 2.884, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 89. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Intanto divampano le polemiche. «Sbagliati e inutili i blocchi ai transfrontalieri». Si sono espressi così i Consigli sindacali Fvg-Slovenia e Fvg-Croazia. «Le norme europee, anche in tempo di Covid, prevedono il totale diritto dei lavoratori frontalieri a recarsi sul proprio posto di lavoro. Diritto applicato anche nel periodo più critico della pandemia. Ciò che è davvero importante, nel contrasto dell'epidemia, è il pieno rispetto, da parte delle aziende e degli stessi lavoratori, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il pieno supporto del servizio sanitario pubblico». I vertici dei Consigli sindacali interregionali Fvg-Slovenia e Fvg-Croazia, cui aderiscono le segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil, commentano così l'ipotesi, caldeggiata dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo, di eventuali blocchi e divieti ai confini per i lavoratori frontalieri delle aree contermini di Slovenia e Croazia. «Non si può fare di tutta un'erba un fascio - spiegano i due presidenti Roberto Treu e Michele Berti e i frontalieri hanno caratteristiche specifiche, distinte da quelle di altre tipologie di lavoratori e di migranti».

