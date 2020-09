ECONOMIA

TRIESTE Ripartire dal lavoro è il motto attorno a cui si sono ritrovati ieri a Trieste Cgil, Cisl e Uil per l'attivo regionale unitario, deciso in un momento in cui, per la Triplice, a preoccupare non è solo l'assenza di segnali di decisa ripresa, ma anche il rischio che il Friuli Venezia Giulia e il Pese perdano le opportunità legate a Recovery Fung e Mes. Ai sindacati non bastano i dati diffusi proprio il giorno prima da Confcommercio Fvg che indicano una ripartenza più sprint in regione rispetto al resto d'Italia e del Nordest. Cgil, Cisl e Uil mettono in rilievo, piuttosto, i 7mila contratti in meno che si sono avuti quest'anno nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 (soprattutto riferiti a donne e giovani) e i 12mila posti di lavoro in meno nel confronto con il secondo trimestre 2019. A ciò si aggiungono i 63 milioni di ore di cassa integrazione e Fis autorizzate tra gennaio e luglio. Ma non è tutto: il quadro, infatti, è destinato a peggiorare hanno sottolineato le tre sigle sindacali -, quando verranno meno gli ammortizzatori sociali per Covid e il blocco dei licenziamenti. Inquadrati i problemi, i sindacati si sono misurati con una parte propositiva. Bisogna individuare le linee strategiche su cui lavorare a livello nazionale e regionale, sia sul fronte della domanda, a partire dal rinnovo contratti e dalle politiche fiscali, sia dell'offerta ha sostenuto il segretario regionale Uil Giacinto Menis, indirizzando gli investimenti del recovery fund non su una lunga lista della spesa, ma su obiettivi strategici come le infrastrutture, l'innovazione e la green economy». Ha riconosciuto che si tratta di titoli presenti nel disegno di legge SviluppoImpresa che presto arriverà in Consiglio regionale su iniziativa della Giunta, «ma tutto dipenderà da quante risorse verranno messe in campo e come verranno impiegate». Il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta ha sollecitato due linee d'azione: «Da un lato il sostegno ai settori tuttora fortemente colpiti dalla crisi come gli appalti, il turismo, il terziario, gli spettacoli, e ai loro lavoratori, dall'altra l'individuazione delle linee d'investimento capaci di fare da volano a una ripresa indispensabile per la tenuta economica, occupazionale e sociale del Friuli Venezia Giulia: la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio residenziale, le infrastrutture fisiche e digitali, il sostegno all'innovazione e alle filiere strategiche. Per questo ha aggiunto - sarà importante che lo SviluppaImpresa non sia una somma di bonus a fondo perduto». Nell'analisi del numero uno della Cisl regionale Alberto Monticco, infine, pesa una valutazione critica sulla gestione dell'emergenza sanitaria. «Ci attendiamo risposte più rapide e incisive ha affermato sia a livello nazionale che regionale. Durante il lockdown abbiamo sollevato una serie di criticità e problemi che poi sono diventati reali a settembre, a partire dalla scuola. Già da aprile, ad esempio, chiedevamo all'assessore Riccardi di conoscere il piano pandemia e le azioni previste per evitare un'ulteriore debacle delle case di riposo. Abbiamo dimostrato di essere capaci di guardare avanti e di voler trovare soluzioni condivise ai problemi che il Covid 2019 ha sollevato o aggravato. Purtroppo ha concluso Monticco non possiamo dire altrettanto della politica, dalla quale ci aspettiamo un cambio di marcia». All'appuntamento è intervenuto il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, che ha evidenziato l'importanza della mobilitazione unitaria dei sindacati per chiedere, dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid, investimenti per creare lavoro.

