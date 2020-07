COMMERCIO

UDINE Al via da oggi i saldi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione, infatti, le svendite inizialmente previste per il primo agosto, sono state anticipate di una settimana, una decisione ufficializzata dalla giunta regionale qualche giorno fa. E dopo un periodo così complesso come quello dell'emergenza sanitaria, la speranza è che ovviamente servano a recuperare parte delle perdite da lockdown.

IN CENTRO STORICO

«Io penso commenta Gianni Croatto, storico commerciante del cuore di Udine - che il periodo dei saldi sia sempre interessante e particolarmente sentito dai clienti che hanno così la possibilità di comprare un prodotto attuale a prezzo più basso. E chi ha bisogno di qualcosa e ha dovuto rimandare per i mesi di chiusura potrebbe approfittarne. Siamo fiduciosi».

Inutile negarlo: per le attività commerciali il 2020 è stato un anno particolarmente complesso e le svendite rappresentano un'occasione per migliorare, almeno un po', la situazione: «Questi mesi di riapertura sono stati abbastanza difficili. È chiaro che c'è stato un calo ed è improbabile che si riesca a riprendere quanto perso, ma bisogna tenere duro e andare avanti continua Croatto - I saldi permetteranno sicuramente di recuperare qualcosa, come i soldi per poter pagare i fornitori senza che la merce rimanga ferma in magazzino, cosa che rappresenta un costo secco. Quindi noi ci speriamo».

Via Mercatovecchio, tra l'altro, per i mesi estivi è anche coinvolta dall'iniziativa Udine sotto le stelle che sta riscontrando un positivo successo e anima le serate cittadine nei fine settimana. «C'è sicuramente un buon movimento nei locali continua il commerciante che ha uno negozio proprio lungo la storica strada centrale - meno per il commercio. Chi ha un bar è contento, ma anche per noi avere comunque tante persone che vengono nella via significa aumentare statisticamente la possibilità di vendita».

AL CITTÀ FIERA

La speranza nei saldi è condivisa anche da Antonio Maria Bardelli, patron di Città Fiera: «Sicuramente spiega - i primi giorni di luglio hanno patito un confronto improbo rispetto allo stesso periodo di un anno fa, anche perché nel 2019 questo era già periodo di saldi. Penso che la decisione di anticiparli sia dovuto a questo. Certo continua - la decisione è arrivata un po' all'ultimo momento e non ha consentito al sistema di organizzarsi. Questi sono saldi nuovi e attendiamo di vedere come risponderanno i clienti».

COSA SI ACQUISTA

Al Città Fiera, comunque, «siamo moderatamente soddisfatti di come è andato giugno spiega Bardelli - il calo di affluenza è stato di circa il 15 per cento. Prima del lockdown, quando però la gente era già spaventata, il calo era stato decisamente maggiore, quindi alla ripartenza avrebbe potuto essere anche un meno 40 per cento. Certo, affluenza non significa incassi, anche perché non tutte le realtà hanno reagito allo stesso modo. Ci sono comparti che hanno recuperato rispetto all'anno scorso, come quello dello sport in genere, la manutenzione della casa, l'elettronica. Nel settore abbigliamento ci sono situazioni diverse: a soffrire maggiormente è chi vende abbigliamento formale, dato che cerimonie e meeting di lavoro sono decisamente pochi. Il cinema, invece, per ora è un disastro: soffre pesantemente, soprattutto perché non c'è proposta da parte dei produttori».

