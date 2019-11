CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIRUDA Combattere la solitudine camminando assieme ad altre persone, ma anche bevendo un tè o un caffè con vicini e compaesani. Sono alcune delle idee emerse dai tavoli di lavoro di ViviRuda. Un processo partecipato che ha coinvolto, ad ognuno dei quattro incontri, quasi 30 cittadini. Dai tavoli di lavoro è nato il progetto Vicini insieme con tante attività, pensate, per contrastare la solitudine. Dai gruppi di cammino agli incontri informali tra vicini e compaesani per gustarsi assieme un tè o caffè e per conoscersi, dalla...