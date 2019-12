I pensionati si mobilitano Quattro presidi in Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INIZIATIVAUDINE Non solo la finanziaria nazionale, che sembra rimandare al 2020 le risposte alle tante rivendicazioni avanzate dai pensionati, ma anche la manovra di bilancio regionale, la cui discussione comincia martedì 10, e la riforma della sanità. Questi i temi al centro della mobilitazione dei sindacati pensionati, che prosegue in regione come a Roma, dove Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil terranno tre sit-in in piazza Montecitorio, l'11, il 12 e il 19 dicembre, in concomitanza con il dibattito sulla finanziaria alla Camera dei deputati....