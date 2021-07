Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE La Ssm gestirà i parcheggi di Udine per altri 20 anni. In una seduta straordinaria, infatti, la giunta Fontanini ha rinnovato l'accordo con la Sistema Sosta e Mobilità, la società che si occupa in house dei 4.408 stalli di sosta a raso con parcometro e dei 2.608 posti a pagamento in struttura. La convenzione, che durerà fino al 2041, dovrà ora passare al vaglio del consiglio comunale di venerdì.L'ACCORDOL'accordo con la...