I Comuni potranno gestire le loro scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAUDINE «Ringrazio i comuni capoluogo per aver condiviso la necessità di una collaborazione con le Uti per la gestione dell'edilizia scolastica fino alla definizione del nuovo assetto degli enti locali». Così si è espresso l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, al termine della riunione che si è svolta a Udine con i sindaci e i segretari comunali dei Comuni capoluogo. Per Udine e Gorizia erano presenti i rispettivi primi cittadini, Pietro Fontanini e Rodolfo Ziberna, mentre per Pordenone di Trieste erano...